Киноафиша Фильмы Верхом на тигре

Верхом на тигре

A cavallo della tigre 18+
О фильме

Простоватый отец двоих детей, «запиленный» своей женой из за своей никчемности, решает провернуть аферу... Но тут же попадает в тюрьму. А там, из за той же простоватости и никчемности, становится соучастником побега...

Страна Италия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1961
Производство Film 5, Titanus
Другие названия
A cavallo della tigre, Jízda na tygru, On the Tiger's Back, A caballo del tigre, À cheval sur le tigre, Jail Break, Jazda na tigrovi, På tigerns rygg, Pako helvettiin, Raitomis ant tigro, Vergewaltigt in Ketten
Режиссер
Луиджи Коменчини
В ролях
Нино Манфреди
Марио Адорф
Валерия Морикони
Джан Мария Волонте
Раймон Бюссьер
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
