Простоватый отец двоих детей, «запиленный» своей женой из за своей никчемности, решает провернуть аферу... Но тут же попадает в тюрьму. А там, из за той же простоватости и никчемности, становится соучастником побега...
СтранаИталия
Продолжительность1 час 49 минут
Год выпуска1961
ПроизводствоFilm 5, Titanus
Другие названия
A cavallo della tigre, Jízda na tygru, On the Tiger's Back, A caballo del tigre, À cheval sur le tigre, Jail Break, Jazda na tigrovi, På tigerns rygg, Pako helvettiin, Raitomis ant tigro, Vergewaltigt in Ketten