О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Бродяга
Бродяга
Zhat
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Казахстан
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2015
Другие названия
Zhat, Stranger, Strainul, Бродяга
Режиссер
Ермек Турсунов
В ролях
Ержан Нурымбет
Elina Abay Kyzy
Куандык Кыстыкбаев
Mikhail Karpov
Роза Хайруллина
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
