Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алтынай Ногербек
Altynai Nogherbek
Киноафиша
Персоны
Алтынай Ногербек
Алтынай Ногербек
Altynai Nogherbek
Дата рождения
26 ноября 1976
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
8.2
Перемирие
(2025)
7.0
Дорога к матери
(2016)
6.8
Бродяга
(2015)
Фильмография Алтынай Ногербек
Жанр
Все
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2025
2022
2021
2016
2015
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Актер
7
Эвакуация
драма
2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Игроманка
Igromanka
драма
2025, Казахстан
8.2
Перемирие
La tregua
драма
2025, Испания / Казахстан
Смотреть трейлер
Любовь сквозь время
драма, мелодрама
2022, Россия/Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Бизнесмен
драма
2021, Казахстан
7
Дорога к матери
Anağa aparar jol
драма, исторический
2016, Беларусь / Казахстан
6.8
Бродяга
Zhat
драма
2015, Казахстан
Сериал «Сонино царство» не зря держал в напряжении до самого финала: чем заканчивается новый хит с «России-1»
Что за странные камни спасают людей от монстров в сериале «Извне»? Кажется, даже не все жители городка об этом знают
Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая
Пересматривать «Битлджус Битлджус» на Хэллоуин – та еще попса: эти три фильма вспоминают редко, хоть они ничем не хуже
Наш «Оппенгеймер»: у сериала «Берлинская жара» уже 8,1 на «Кинопоиске» — и это при том, что не все серии вышли (впереди финал)
Даже Годжо Сатору без нее бы не было: ИИ нашел 3 тайтла, похожих на «Мою геройскую академию» – для тех, кому мало серии раз в неделю
Ушел Кавилл – и Геральт встал с колен: 4 сезон «Ведьмака» – лучший в истории сериала от Netflix, теперь его без шуток не стыдно смотреть
«Сдать не могу»: один из «Дальнобойщиков» и водить-то не умел — при пересмотре видно, как выкручивались создатели сериала от НТВ
«Можно и "Простоквашино" запретить»: российские власти определились с судьбой «Маши и Медведя» – под «раздачу» попали и другие мульты
«Трем котам» уже 10 лет: и не все знают, что за границей героев зовут иначе – Карамельке повезло, а вот Коржику и Компоту «досталось»
Создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри» изначально показали HBO совсем другой финал первой серии — реакция продюсеров их шокировала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667