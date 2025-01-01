Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алтынай Ногербек Altynai Nogherbek
Киноафиша Персоны Алтынай Ногербек

Алтынай Ногербек

Altynai Nogherbek

Дата рождения
26 ноября 1976
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса

Популярные фильмы

Перемирие 8.2
Перемирие (2025)
Дорога к матери 7.0
Дорога к матери (2016)
Бродяга 6.8
Бродяга (2015)

Фильмография Алтынай Ногербек

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 5 Сериалы 2 Актер 7
Эвакуация
Эвакуация
драма 2025, Казахстан
Смотреть трейлер
Игроманка Igromanka
драма 2025, Казахстан
Перемирие 8.2
Перемирие La tregua
драма 2025, Испания / Казахстан
Смотреть трейлер
Любовь сквозь время
Любовь сквозь время
драма, мелодрама 2022, Россия/Казахстан
Бизнесмен
Бизнесмен
драма 2021, Казахстан
Дорога к матери 7
Дорога к матери Anağa aparar jol
драма, исторический 2016, Беларусь / Казахстан
Бродяга 6.8
Бродяга Zhat
драма 2015, Казахстан
Сериал «Сонино царство» не зря держал в напряжении до самого финала: чем заканчивается новый хит с «России-1»
Что за странные камни спасают людей от монстров в сериале «Извне»? Кажется, даже не все жители городка об этом знают
Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая
Пересматривать «Битлджус Битлджус» на Хэллоуин – та еще попса: эти три фильма вспоминают редко, хоть они ничем не хуже
Наш «Оппенгеймер»: у сериала «Берлинская жара» уже 8,1 на «Кинопоиске» — и это при том, что не все серии вышли (впереди финал)
Даже Годжо Сатору без нее бы не было: ИИ нашел 3 тайтла, похожих на «Мою геройскую академию» – для тех, кому мало серии раз в неделю
Ушел Кавилл – и Геральт встал с колен: 4 сезон «Ведьмака» – лучший в истории сериала от Netflix, теперь его без шуток не стыдно смотреть
«Сдать не могу»: один из «Дальнобойщиков» и водить-то не умел — при пересмотре видно, как выкручивались создатели сериала от НТВ
«Можно и "Простоквашино" запретить»: российские власти определились с судьбой «Маши и Медведя» – под «раздачу» попали и другие мульты
«Трем котам» уже 10 лет: и не все знают, что за границей героев зовут иначе – Карамельке повезло, а вот Коржику и Компоту «досталось»
Создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри» изначально показали HBO совсем другой финал первой серии — реакция продюсеров их шокировала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше