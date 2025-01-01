Приговоренный к смерти барон Франкенштейн настойчиво требует священника и рассказывает ему свою историю. После смерти своей матери, когда он был еще юношей, так как отца он потерял в десятилетнем возрасте, он унаследовал состояние своих родителей и обосновался в швейцарской деревушке, устроившись работать к профессору Крумпу, чтобы тот передал ему свои знания в области биологии. Вместе они проводили многочисленные эксперименты и однажды им удалось оживить мертвую собаку. Став взрослым, Франкенштейн уже знал, что его жизнь будет посвящена науке. У него появилась амбициозная идея создать живое существо из органов, взятых у трупов…