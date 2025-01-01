Меню
Киноафиша Фильмы Проклятие Франкенштейна

Проклятие Франкенштейна

The Curse of Frankenstein 18+
О фильме

Приговоренный к смерти барон Франкенштейн настойчиво требует священника и рассказывает ему свою историю. После смерти своей матери, когда он был еще юношей, так как отца он потерял в десятилетнем возрасте, он унаследовал состояние своих родителей и обосновался в швейцарской деревушке, устроившись работать к профессору Крумпу, чтобы тот передал ему свои знания в области биологии. Вместе они проводили многочисленные эксперименты и однажды им удалось оживить мертвую собаку. Став взрослым, Франкенштейн уже знал, что его жизнь будет посвящена науке. У него появилась амбициозная идея создать живое существо из органов, взятых у трупов…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1957
Бюджет 65 000 GBP
Производство Hammer Films
Другие названия
The Curse of Frankenstein, La maldición de Frankenstein, Frankenstein s'est échappé, Frankensteins Fluch, A Maldição de Frankenstein, A Máscara de Frankenstein, Blestemul lui Frankenstein, De vloek van Frankenstein, Frankenstayn'ın laneti, Frankenstein, Frankenstein and the Monster, Frankenstein átka, Frankenstein Ontsnapt!, Frankensteini needus, Frankensteinin kirous, Frankensteinova Kletba, Frankensteins förbannelse, Furankenshutain no gyakushû, I maska tou Frankenstein, La maledicció de Frankenstein, La maschera di Frankenstein, Lời Nguyền Của Frankenstein, Nefrin e Frankenstein, Przekleństwo Frankensteina, Η μάσκα του Φρανκενστάιν, Проклятие Франкенштейна, フランケンシュタインの逆襲（1957）, 弗兰肯斯坦的诅咒, 神秘怪尸, 科学怪人的诅咒
Режиссер
Terence Fisher
В ролях
Питер Кушинг
Hazel Court
Robert Urquhart
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Melvyn Hayes
Рейтинг фильма

7.0
7 IMDb
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог
