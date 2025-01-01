Menu
The Curse of Frankenstein

The Curse of Frankenstein 18+
Synopsis

Baron Victor Frankenstein has discovered life's secret and unleashed a blood-curdling chain of events resulting from his creation: a cursed creature with a horrid face — and a tendency to kill.
Country Great Britain
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 1957
Budget 65,000 GBP
Production Hammer Films
Also known as
The Curse of Frankenstein, La maldición de Frankenstein, Frankenstein s'est échappé, Frankensteins Fluch, A Maldição de Frankenstein, A Máscara de Frankenstein, Blestemul lui Frankenstein, De vloek van Frankenstein, Frankenstayn'ın laneti, Frankenstein, Frankenstein and the Monster, Frankenstein átka, Frankenstein Ontsnapt!, Frankensteini needus, Frankensteinin kirous, Frankensteinova Kletba, Frankensteins förbannelse, Furankenshutain no gyakushû, I maska tou Frankenstein, La maledicció de Frankenstein, La maschera di Frankenstein, Lời Nguyền Của Frankenstein, Nefrin e Frankenstein, Przekleństwo Frankensteina, Η μάσκα του Φρανκενστάιν, Проклятие Франкенштейна, フランケンシュタインの逆襲（1957）, 弗兰肯斯坦的诅咒, 神秘怪尸, 科学怪人的诅咒
Director
Terence Fisher
Cast
Peter Cushing
Hazel Court
Robert Urquhart
Christopher Lee
Melvyn Hayes
Cast and Crew

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
