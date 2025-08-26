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Постер фильма Детки-убийцы: Хорошие дни
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Киноафиша Фильмы Детки-убийцы: Хорошие дни

Детки-убийцы: Хорошие дни

Baby Walkure: Naisu Deizu 18+
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О фильме

Подростки-убийцы Тисато и Махиро отправляются на каникулы в Миядзаки, Япония, и сталкиваются со своим самым серьезным противником.
Страна Япония
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 августа 2025
Премьера в мире 26 августа 2025
Сборы в мире $417 866
Другие названия
Baby Walkure: Naisu Deizu, Baby Assassins: Nice Days, Baby Assassins 3, Baby Walkure, Młodzi mordercy 3, ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ, 死𡃁妹殺手守則, 辣妹刺客3：假期殺機
Режиссер
Yugo Sakamoto
В ролях
Akari Takaishi
Saori Izawa
Сосукэ Икэмацу
Сосукэ Икэмацу
Ацуко Маеда
Atom Mizuishi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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