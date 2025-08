Страна Канада / США

Продолжительность 1 час 24 минуты

Год выпуска 2024

Премьера онлайн 5 августа 2025

Премьера в мире 5 августа 2025

Производство Hallmark Media

Другие названия

The Magic of Lemon Drops, Čarolija limunskih kapi, Čarolija limunskih koktela, The Magic of Lemon Drop Pie, Trois vœux pour une nouvelle vie, Волшебные лимонные дольки