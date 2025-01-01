У каждого свои секреты — и не всегда они безобидны. Некоторые из нас хотели бы похоронить свои тайны навечно. Вот только не у всех они желают покорно лежать в могиле памяти… Из-за глупого розыгрыша товарищей во время праздника гибнет один из пятерки закадычных друзей. Четверо оставшихся скрытно избавляются от тела, поклявшись навсегда забыть о происшедшем. Но ровно через год каждый из них получает анонимную записку, из которой следует: кто-то знает, что они сделали прошлым летом! И угрожающими посланиями этот кто-то ограничиваться не намерен. Таинственный незнакомец приговорил их к смерти, и если герои не смогут вычислить личность неведомого мстителя, на сей раз их жуткий секрет точно будет погребен насовсем — вместе с их бездыханными телами…