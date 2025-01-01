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Постер фильма Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом
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Киноафиша Фильмы Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом

Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом

I'll Always Know What You Did Last Summer 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У каждого свои секреты — и не всегда они безобидны. Некоторые из нас хотели бы похоронить свои тайны навечно. Вот только не у всех они желают покорно лежать в могиле памяти… Из-за глупого розыгрыша товарищей во время праздника гибнет один из пятерки закадычных друзей. Четверо оставшихся скрытно избавляются от тела, поклявшись навсегда забыть о происшедшем. Но ровно через год каждый из них получает анонимную записку, из которой следует: кто-то знает, что они сделали прошлым летом! И угрожающими посланиями этот кто-то ограничиваться не намерен. Таинственный незнакомец приговорил их к смерти, и если герои не смогут вычислить личность неведомого мстителя, на сей раз их жуткий секрет точно будет погребен насовсем — вместе с их бездыханными телами…

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Производство Destination Films, Original Film, Screen Gems
Другие названия
I'll Always Know What You Did Last Summer, Siempre sabré lo que hiciste el verano pasado, As visada zinosiu, ka padarei ana vasara, Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Fryktens sommer 3, Geçen Yaz Ne Yaptığını Daima Bileceğim, I Know What You Did Last Summer 3, I Know What You Did Three Summers Ago, I Will Always Know What You Did Last Summer, I'll Allahs Know What You Did Last Summer, I'll Always Know, Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast, Koszmar kolejnego lata, Le Pacte du Silence: Jusqu'à la Mort, Leggenda mortale, O'tgan yozda nima qilganingizni hamisha bilaman, Örökké tudom, mit tettél tavaly nyáron, Sé lo que hicisteis el último verano 3, Sempre sabré què vau fer l'estiu passat, Siempre sabré los que hiciste el verano pasado, Souviens toi... l'été dernier 3, Souviens-toi... l'été dernier 3, Tajemství lonského léta 3, Tiedän mitä teit viime kesänä 3, Uvijek cu znati sto si radila proslog ljeta, Voi sti mereu ce ai facut asta-vara, Vou Sempre Saber o Que Fizeste no Verão Passado, Πάντα θα ξέρω τι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι, Знам какво направи миналото лято 3, Увек ћу знати шта сте радили прошлог лета, Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом, Я завжди знатиму, що ви скоїли минулого літа, ラストサマー3, 又是誰搞的鬼, 舊年暑假再3有鬼
Режиссер
Сильвен Уайт
Сильвен Уайт
В ролях
Брук Невин
Дэвид Пэйткау
Торри ДеВито
Торри ДеВито
Бен Истер
К.С. Клайд
Все актеры и съемочная группа
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Все части фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" Все части фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Рейтинг фильма

3.3
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3.3 IMDb
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