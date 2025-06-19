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Sirenele 2: Insula misterioasa
Sirenele 2: Insula misterioasa
Напомним о выходе в прокат
приключения
семейный
фэнтези
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Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
19 июня 2025
Дата выхода
19 июня 2025
Молдавия
AG
20 июня 2025
Румыния
Сборы в мире
$317 330
Другие названия
Sirenele 2: Insula misterioasa
Рейтинг фильма
5.0
Оцените
15
голосов
5
IMDb
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