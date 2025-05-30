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Bhairavam
Bhairavam
Bhairavam
Напомним о выходе в прокат
боевик
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Страна
Индия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
30 мая 2025
Дата выхода
30 мая 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$28 355
Производство
Sri Sathya Sai Arts, Zee5
Другие названия
Bhairavam
Режиссер
Vijay Kanakamedala
В ролях
Белламконда Саи Сринивас
Nara Rohith
Адити Шанкар
Дивья Пиллаи
Manoj Kumar Manchu
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
13
голосов
4.4
IMDb
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