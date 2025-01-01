Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Сыны отечества

Сыны отечества

Syny otechestva 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В узбекском городе открылась выставка художника, картины которого рассказывали о жуткой жизни в лагере Шпильхаузен. Среди портретов узников Елена Салимова узнает своего мужа. Но человек, который привез выставку, говорит, что это не он. Елена едет в Западную Германию, встречается с женщиной, которая работала в Шпильхаузене фотографом и которая знала её мужа. Хильда Хейнц, так звали эту женщину, рассказывает несколько приукрашенную и выдуманную историю. Её рассказ составляет первую часть триптиха - «Ложь». Вторая часть - «Истина».
Страна СССР
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1969
Производство Uzbekfilm
Другие названия
Syny otechestva, The Sons of the Homeland, Сыны отечества
Режиссер
Латиф Файзиев
В ролях
Людмила Хитяева
Людмила Хитяева
Нодар Шашик-оглы
Владимир Коренев
Владимир Коренев
Закир Мухамеджанов
Mirza Dadabaev
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше