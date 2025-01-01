В узбекском городе открылась выставка художника, картины которого рассказывали о жуткой жизни в лагере Шпильхаузен. Среди портретов узников Елена Салимова узнает своего мужа. Но человек, который привез выставку, говорит, что это не он. Елена едет в Западную Германию, встречается с женщиной, которая работала в Шпильхаузене фотографом и которая знала её мужа. Хильда Хейнц, так звали эту женщину, рассказывает несколько приукрашенную и выдуманную историю. Её рассказ составляет первую часть триптиха - «Ложь». Вторая часть - «Истина».
СтранаСССР
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска1969
ПроизводствоUzbekfilm
Другие названия
Syny otechestva, The Sons of the Homeland, Сыны отечества