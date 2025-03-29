В 2009 году в Якутск из Москвы привозят жеребца Спид Стара для участия в скачках. В это время в небольшой конюшне работают друзья детства, Егор и Коля. Егор только что бросил учебу, живет прямо в конюшне и находит утешение в общении с лошадьми. Родители и братья его не понимают, считая, что он занимается никчемным делом. Амбициозный и честолюбивый Коля считает, что в скачках все зависит от скорости и резвости лошади, не считая нужным находить с ними общий язык. Егор же наоборот всегда общается с лошадьми и видит в них красоту природы.,Вскоре Егор знакомится с Мариной, новым инструктором по верховой езде для детей. Между ними возникает симпатия. Когда Егор, наконец, получает шанс осуществить мечту стать чемпионом, то для этого ему предстоит преодолеть испытания на прочность и верность себе.,На главных скачках Егору предстоит не просто победить соперников, но и доказать самому себе и близким, что нашел свое истинное призвание…