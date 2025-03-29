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Постер фильма Speed Star (Спид Стар)
1 постер Билеты от 750 ₽
Киноафиша Фильмы Speed Star (Спид Стар)

Speed Star (Спид Стар)

12+
Билеты от 750 ₽

О фильме

В 2009 году в Якутск из Москвы привозят жеребца Спид Стара для участия в скачках. В это время в небольшой конюшне работают друзья детства, Егор и Коля. Егор только что бросил учебу, живет прямо в конюшне и находит утешение в общении с лошадьми. Родители и братья его не понимают, считая, что он занимается никчемным делом. Амбициозный и честолюбивый Коля считает, что в скачках все зависит от скорости и резвости лошади, не считая нужным находить с ними общий язык. Егор же наоборот всегда общается с лошадьми и видит в них красоту природы.,Вскоре Егор знакомится с Мариной, новым инструктором по верховой езде для детей. Между ними возникает симпатия. Когда Егор, наконец, получает шанс осуществить мечту стать чемпионом, то для этого ему предстоит преодолеть испытания на прочность и верность себе.,На главных скачках Егору предстоит не просто победить соперников, но и доказать самому себе и близким, что нашел свое истинное призвание…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2025
Сборы в мире $386 320
Производство Чолбон Продакшн
Другие названия
SpidStar, СпидСтар
Режиссер
Алексей Амбросьев младший
В ролях
Павел Ченянов
Павел Ченянов
Иннокентий Луковцев
Иннокентий Луковцев
Павел Колесов
Алексей Егоров
Айталина Цыпандина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30 от 750 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Николай Питимко 29 марта 2025, 15:05
Субботний вечер был посвящен просмотру картины "Спидстар". Действительно долгожданный фильм. Для меня, человека внесшего в него пусть и… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 марта 2025, 00:17
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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«Speed Star (Спид Стар)» в кинотеатрах

сб 27
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
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19:30 от 750 ₽
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