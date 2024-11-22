Оповещения от Киноафиши
The Answer to All Questions

The Answer to All Questions 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Болгария
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 ноября 2024
Дата выхода
22 ноября 2024 Болгария C+
Сборы в мире $9 335
Другие названия
The Answer to All Questions
Режиссер
Dimitar Kotzev
В ролях
Velina Georgieva
Anastasia Zhovtodid
Sarah Draguleva
Stilian Atanassov
Eliza Hristova
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
