The Answer to All Questions
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
детектив
Страна
Болгария
Год выпуска
2024
Премьера в мире
22 ноября 2024
Дата выхода
22 ноября 2024
Болгария
C+
Сборы в мире
$9 335
Другие названия
Режиссер
Dimitar Kotzev
В ролях
Velina Georgieva
Anastasia Zhovtodid
Sarah Draguleva
Stilian Atanassov
Eliza Hristova
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
14
голосов
6.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед
