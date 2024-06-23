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Рейтинги
5.8
Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
3 постера
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О фильме
В будущем, где воздух стал токсичным, модель принимает наркотик, вызывающий трансформацию. Она пытается обратить это вспять, но узнает, что ее мутации могут спасти человечество.
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Страна
ЮАР
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
22 ноября 2024
Премьера в мире
23 июня 2024
Производство
Crave Pictures, Angry Cloud, Moo Studios
Другие названия
The Fix, Ultramees
Режиссер
Келси Иган
В ролях
Грэйс Ван Дин
Дэниэл Шарман
Николь Фортуин
Keenan Arrison
Девилль Ванник
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
12
голосов
4.7
IMDb
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Отзывы о фильме
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Weteran Mc
26 апреля 2025, 03:24
"Трансформация" - фантастический боевик 2024 года, производство: ЮАР .
По сюжету, действия происходят в недалёком будущем, где воздух на…
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Киноафиша.инфо
30 апреля 2025, 23:07
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
По сюжету, действия происходят в недалёком будущем, где воздух на… Читать дальше…