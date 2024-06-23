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Постер фильма Решение
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 4.7
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Киноафиша Фильмы Решение

Решение

The Fix 18+
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О фильме

В будущем, где воздух стал токсичным, модель принимает наркотик, вызывающий трансформацию. Она пытается обратить это вспять, но узнает, что ее мутации могут спасти человечество.
Страна ЮАР
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 22 ноября 2024
Премьера в мире 23 июня 2024
Производство Crave Pictures, Angry Cloud, Moo Studios
Другие названия
The Fix, Ultramees
Режиссер
Келси Иган
В ролях
Грэйс Ван Дин
Дэниэл Шарман
Дэниэл Шарман
Николь Фортуин
Keenan Arrison
Девилль Ванник
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
4.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Weteran Mc 26 апреля 2025, 03:24
"Трансформация" - фантастический боевик 2024 года, производство: ЮАР .
По сюжету, действия происходят в недалёком будущем, где воздух на… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 23:07
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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