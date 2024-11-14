Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Акча
1 постер
Киноафиша Фильмы Акча

Акча

Акча 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В центре сюжета – Тыныстан, молодой и талантливый художник, который стремится к совершенству в своем искусстве. Однако его жизнь резко меняется, когда он узнает, что его возлюбленная Медина страдает от неизлечимой болезни и нуждается в дорогостоящей операции. Без средств и возможности Тыныстан вступает в опасную игру, создавая фальшивые деньги с помощью своего друга Чынгыза. Однако, когда они начинают втягиваться все глубже в мир преступности и отмывания денег, они сталкиваются с проблемами и рискуют быть пойманными полицией. Судьба бросает им вызов, когда Чынгыз вынужден забрать деньги, чтобы погасить долг перед бандитами, но Тыныстан пытается остановить его, и в результате оказывается серьезно ранен. Сможет ли Тыныстан спасти Мадину несмотря на все препятствия и опасности, или они потеряются в паутине преступности? Это история о любви, жертвенности и борьбе за то, что дорого каждому сердцу.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 14 ноября 2024
Дата выхода
14 ноября 2024 Кыргызстан 16+
Режиссер
Гульнара Эшилиева
В ролях
Саламат Калыбек Уулу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше