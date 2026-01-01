Оповещения от Киноафиши
Дивы: Лайза Миннелли

Divas: Liza Minnelli 18+
О фильме

Лайза Миннелли родилась в семье актрисы Джуди Гарлэнд и режиссера театра и кино Винсента Миннелли. Впервые девочка появилась на экране еще в трехлетнем возрасте. А когда Лайзе было 5, мама с папой развелись. Девочку воспитывала Джуди, и в итоге Лайза постоянно переезжала с место на место. У матери были большие проблемы с наркотиками, так что девочке пришлось рано повзрослеть и заботиться о младших брате и сестре. Тем не менее именно благодаря матери Лайза не сомневалась, кем хочет стать. Уже с 17 лет она пела вместе с Джуди, а до этого появлялась в театре и кино в небольших ролях. В 21 год после выхода бродвейского мюзикла «Кабаре» Миннелли стала большой звездой. Не меньшим успехом пользовалась и киноверсия мюзикла авторства Боба Фосса. В копилке у Лайзы есть «Тони», «Оскар», «Грэмми» и «Эмми», так что талантливая дива преуспела во всем.
Страна Великобритания
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2023
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Divas: Liza Minnelli
Режиссер
Oliver Elphick
В ролях
Селин Дион
Тина Тернер
Тина Тернер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
14 голосов
6 IMDb
Дивы: Лайза Миннелли

