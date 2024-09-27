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Лисаби: Восстание
7.1
Лисаби: Восстание
, 2024
Lisabi: The Uprising
Нигерия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
7.1
В ролях
Boma Akpore
Osogbenro
Латиф Адедимеджи
Ibrahim Chatta
Гэбриел Афолаян
Adebowale Adedayo
Osokenu
Кола Аджееми
Seun Akindele
Ibraheem Lateef Adebayo
Ara Egba
Kehinde Hannah Alagbe
Female warrior
Jide Awobona
Olarotimi Fakunle
Режиссер
Niyi Akinmolayan
Сценарист
Niyi Akinmolayan
,
Yinka Olaoye
Композитор
Tolu Obanro
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Нигерия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
27 сентября 2024
Премьера в мире
27 сентября 2024
Другие названия
Lisabi: The Uprising
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
5.1
IMDb
Отзывы о фильме
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