Постер фильма Enab
1 постер
Киноафиша Фильмы Enab

Enab

Enab 18+
Страна Египет
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 19 сентября 2024
Дата выхода
19 сентября 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $70 551
Другие названия
Enab
Режиссер
Ahmed Nour
В ролях
Айтен Амер
Ислам Ибрахим
Mahmoud Al-Laithi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве
