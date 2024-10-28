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7.4
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Moartea in vacanta
7.4
Moartea in vacanta
, 2024
Moartea in vacanta
Румыния / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.4
В ролях
Costel Bojog
Mihaela Deceanu
Rodica
Mircea Popa
Adrian
Maria Popovici
Patricia
Constantin Bojog
Mihaita
Чаба Чугулиту
Bulgarian mechanic
Каталин Херло
Mobster
Elena Moldovan
Mrs. Elena
Marieta Top
Nails artist
Режиссер
Кристиан Илишуан
Сценарист
Кристиан Илишуан
,
Mircea Popa
,
Sergiu Floroaia
,
Tibi Codorean
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Румыния
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
28 октября 2024
Дата выхода
1 ноября 2024
Румыния
o.A.
Сборы в мире
$1 781 727
Производство
Bravo Films
Другие названия
Moartea in vacanta, Death on Vacation
Еще
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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