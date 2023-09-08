Film Reviews
User 17 October 2024, 15:35
История персонажа не раскрыта совсем, обычная документалка про маньяка будет гораздно интереснее
Киноафиша.инфо 27 October 2024, 19:25
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
|17 October 2024
|Russia
|Централ Партнершип
|10 October 2024
|Argentina
|+16
|17 October 2024
|Belarus
|10 October 2024
|Brazil
|16
|11 October 2024
|Canada
|14A
|24 October 2024
|Chile
|14
|21 November 2024
|Colombia
|10 October 2024
|Costa Rica
|29 November 2024
|Finland
|10 October 2024
|Guatemala
|3 October 2024
|Israel
|11 October 2024
|Latvia
|N16
|11 October 2024
|Lithuania
|N16
|3 October 2024
|Malaysia
|10 October 2024
|Mexico
|11 October 2024
|Poland
|8 November 2024
|Sweden
|15
|17 October 2024
|Thailand
|15
|4 October 2024
|Viet Nam