Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Woman of the Hour
Poster of Woman of the Hour
Poster of Woman of the Hour
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6.6
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Woman of the Hour

Woman of the Hour

Woman of the Hour 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Rodney Alcala was a killer in the midst of a killing spree when he brazenly took part and won a date on the popular TV game show “The Dating Game”.
Woman of the Hour - trailer
Woman of the Hour  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2023
Online premiere 17 October 2024
World premiere 8 September 2023
Release date
17 October 2024 Russia Централ Партнершип
10 October 2024 Argentina +16
17 October 2024 Belarus
10 October 2024 Brazil 16
11 October 2024 Canada 14A
24 October 2024 Chile 14
21 November 2024 Colombia
10 October 2024 Costa Rica
29 November 2024 Finland
10 October 2024 Guatemala
3 October 2024 Israel
11 October 2024 Latvia N16
11 October 2024 Lithuania N16
3 October 2024 Malaysia
10 October 2024 Mexico
11 October 2024 Poland
8 November 2024 Sweden 15
17 October 2024 Thailand 15
4 October 2024 Viet Nam
Worldwide Gross $836,057
Production AGC Studios, BondIt Media Capital, Vertigo Entertainment
Also known as
Woman of the Hour, El asesino del juego de citas, アイズ・オン・ユー, 慌心配對, A Garota da Vez, Günün Kadını, Hẹn Hò Với Sát Nhân, La femme de l'heure, La mujer del momento, Nő a reflektorfényben, Psihopāta skūpsts, Psühhopaadi suudlus, Randka w ciemno, Ravak Mispar 3, Rodney & Sheryl, The Dating Game, The Dating Game Killer, Une femme en jeu, Ραντεβού με έναν serial killer, Жінка години, Свидание с монстром
Director
Anna Kendrick
Anna Kendrick
Cast
Anna Kendrick
Anna Kendrick
Tony Hale
Tony Hale
Daniel Zovatto
Daniel Zovatto
Jedidiah Goodacre
Kelley Jakle
Cast and Crew

Film rating

6.7
Rate 17 votes
6.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

User 17 October 2024, 15:35
История персонажа не раскрыта совсем, обычная документалка про маньяка будет гораздно интереснее
Киноафиша.инфо 27 October 2024, 19:25
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Film Trailers All trailers
Woman of the Hour - trailer
Woman of the Hour Trailer
Woman of the Hour - trailer in russian
Woman of the Hour Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more