Авария с краном на съёмочной площадке фильма привела к гибели 3 членов съёмочной группы и к ранению ещё 10 человек. Р. Ратнавелу временно исполнял обязанности оператора в то время, когда главный оператор Рави Варман был недоступен. Режиссёр Шанкар, Камал Хасан и Каджал Аггарвал сами едва не пострадали в этой аварии. После аварии Шанкар пожертвовал 1 крора рупий семьям пострадавших.