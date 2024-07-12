Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Индиец 2
Индиец 2

Индиец 2

Indian 2 18+
О фильме

Сенапатхи возвращается в страну, чтобы помочь молодому человеку, который разоблачает коррумпированных политиков страны с помощью видеороликов в Интернете.

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 августа 2024
Премьера в мире 12 июля 2024
12 июля 2024 Великобритания 15
12 июля 2024 Индия UA
12 июля 2024 ОАЭ TBC
12 июля 2024 Польша
19 июля 2024 Финляндия 12
20 июля 2024 Чехия
Бюджет 2 000 000 000 INR
Сборы в мире $1 883 599
Производство Lyca Productions, Red Giant Movies
Indian 2, Bharateeyudu 2, Indialane 2, Indian 2 - Tolerance Zero, Индиец 2, हिन्दुस्तानी II
С. Шанкар
С. Шанкар
Камал Хаасан
Прия Бхавани Шанкар
Сиддхартх
Ракул Прит Сингх
Ракул Прит Сингх
Самутхиракани
4.3
13 голосов
3.8 IMDb
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Авария с краном на съёмочной площадке фильма привела к гибели 3 членов съёмочной группы и к ранению ещё 10 человек. Р. Ратнавелу временно исполнял обязанности оператора в то время, когда главный оператор Рави Варман был недоступен. Режиссёр Шанкар, Камал Хасан и Каджал Аггарвал сами едва не пострадали в этой аварии. После аварии Шанкар пожертвовал 1 крора рупий семьям пострадавших.

Индиец 2 - trailer
Индиец 2 Trailer
