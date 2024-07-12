Отзывы о фильме
Сенапатхи возвращается в страну, чтобы помочь молодому человеку, который разоблачает коррумпированных политиков страны с помощью видеороликов в Интернете.
|12 июля 2024
|Великобритания
|15
|12 июля 2024
|Индия
|UA
|12 июля 2024
|ОАЭ
|TBC
|12 июля 2024
|Польша
|19 июля 2024
|Финляндия
|12
|20 июля 2024
|Чехия
Авария с краном на съёмочной площадке фильма привела к гибели 3 членов съёмочной группы и к ранению ещё 10 человек. Р. Ратнавелу временно исполнял обязанности оператора в то время, когда главный оператор Рави Варман был недоступен. Режиссёр Шанкар, Камал Хасан и Каджал Аггарвал сами едва не пострадали в этой аварии. После аварии Шанкар пожертвовал 1 крора рупий семьям пострадавших.