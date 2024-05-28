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Киноафиша Фильмы Отдохнуть по-людски

Отдохнуть по-людски

Otdokhnut po-lyudski 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Год выпуска 2024
Производство MAYVEYSTUDIYA
Другие названия
Otdokhnut po-lyudski, Отдохнуть по-людски
Режиссер
Андрей Никифоров
Андрей Никифоров
В ролях
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Марина Федункив
Марина Федункив
Федор Лавров
Федор Лавров
Вадим Дубровин
Вадим Дубровин
Игорь Чехов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 14 голосов
4 IMDb
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Отдохнуть по-людски
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Новости о фильме
Начались съемки комедии «Отдохнуть по-людски» с Мариной Федункив, Настасьей Самбурской и Федором Лавровым
Начались съемки комедии «Отдохнуть по-людски» с Мариной Федункив, Настасьей Самбурской и Федором Лавровым Инопланетяне знакомятся с семейной парой и познают человеческие чувства.
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28 мая 2024 14:24
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