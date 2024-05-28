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Отдохнуть по-людски
Отдохнуть по-людски
Otdokhnut po-lyudski
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комедия
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Страна
Россия
Год выпуска
2024
Производство
MAYVEYSTUDIYA
Другие названия
Otdokhnut po-lyudski, Отдохнуть по-людски
Режиссер
Андрей Никифоров
В ролях
Настасья Самбурская
Марина Федункив
Федор Лавров
Вадим Дубровин
Игорь Чехов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
2.8
Оцените
14
голосов
4
IMDb
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Новости о фильме
Начались съемки комедии «Отдохнуть по-людски» с Мариной Федункив, Настасьей Самбурской и Федором Лавровым
Инопланетяне знакомятся с семейной парой и познают человеческие чувства.
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28 мая 2024 14:24
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