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Мирское – минус один
Dünya Malı: Eksi Bir
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
приключения
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Страна
Турция
Продолжительность
2 часа 13 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
17 мая 2024
Дата выхода
6 июня 2024
Азербайджан
12+
17 мая 2024
Турция
10+
Бюджет
1 000 000 TRL
Сборы в мире
$22 697
Другие названия
Dünya Mali: Eksi Bir, Dünya Malı - Eksi Bir
Режиссер
Uygur Akkaya
В ролях
Damla Aslanalp
Tolga Canbeyli
Kenan Dogan Ciniviz
Selin Deveci
Альтан Эркекли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
12
голосов
7.2
IMDb
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