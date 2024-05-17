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Киноафиша Фильмы Мирское – минус один

Мирское – минус один

Dünya Malı: Eksi Bir 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Турция
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 17 мая 2024
Дата выхода
6 июня 2024 Азербайджан 12+
17 мая 2024 Турция 10+
Бюджет 1 000 000 TRL
Сборы в мире $22 697
Другие названия
Dünya Mali: Eksi Bir, Dünya Malı - Eksi Bir
Режиссер
Uygur Akkaya
В ролях
Damla Aslanalp
Tolga Canbeyli
Kenan Dogan Ciniviz
Selin Deveci
Альтан Эркекли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
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