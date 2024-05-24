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Прячущаяся
Gizlenen
18+
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Страна
Турция
Год выпуска
2024
Премьера в мире
24 мая 2024
Дата выхода
20 июня 2024
Азербайджан
18+
24 мая 2024
Турция
16+
Бюджет
$50 000
Сборы в мире
$11 227
Производство
BPM Film
Другие названия
Gizlenen
Режиссер
Levent Demirci
Battal Karslioglu
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
3.6
Оцените
12
голосов
3.6
IMDb
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