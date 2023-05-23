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Выставка на экране: токийские истории
Выставка на экране: токийские истории
Exhibition on Screen: Tokyo Stories
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 мая 2023
Дата выхода
23 мая 2023
Великобритания
16 октября 2023
Чехия
12+
Сборы в мире
$58 148
Производство
AtomicTV
Другие названия
Exhibition on Screen: Tokyo Stories, Historias de Tokio, Tokió művészete
Режиссер
Дэвид Бикерстафф
В ролях
Дэвид Бикерстафф
Clare Pollard
Lena Fritsch
Daido Moriyama
Mohri Yuko
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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