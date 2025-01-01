Меню
Финикийская схема
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Лев из «Невероятных приключений итальянцев в России» стал звездой экрана — и причиной страшной семейной трагедии
Там нет Питта, но от этого они не хуже: топ мощного кино на адреналине о Формуле-1 — с рейтингами не меньше 8.0
Без этой деревни и избы фильм «Любовь и голуби» невозможно представить: раскрываем точный адрес культового дома Кузякиных
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз
«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
