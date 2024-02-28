Цитаты
Narrator Была лягушка-бык в воздухе. Он смотрит вниз — под ним пустота. Он смотрит вокруг — не на что приземлиться. И говорит...
Bullfrog Где я?
Narrator Оставалась только дорога. Он начал прыгать по дороге.
Bullfrog [прыгает по дороге и останавливается, когда видит, что все в магазине на углу поют его песню и устраивают танцы] Эй, что за шум в магазине на углу? Почему они поют! Они поют обо *мне*!
Narrator И он так гордился, что надулся от гордости.
[лягушка-бык надувается от гордости каждый раз, когда рассказчик говорит, что будет дальше]
Narrator Он надувался и надувался, и надувался, и надувался, и...
[лягушка-бык взрывается во все стороны]
Narrator Бах! Он взорвался во все стороны! Коровы, сараи, фермеры, куры, жёны, дети — весь магазин на углу взлетел в воздух!
[все возвращаются туда, где должны были быть]
Narrator И все медленно спустились с неба... приземлились ровно там, где должны были быть всё это время. Сели ужинать, чувствуя себя немного дураками.