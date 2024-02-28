Narrator Была лягушка-бык в воздухе. Он смотрит вниз — под ним пустота. Он смотрит вокруг — не на что приземлиться. И говорит...

Bullfrog Где я?

Narrator Оставалась только дорога. Он начал прыгать по дороге.

Bullfrog [прыгает по дороге и останавливается, когда видит, что все в магазине на углу поют его песню и устраивают танцы] Эй, что за шум в магазине на углу? Почему они поют! Они поют обо *мне*!

Narrator И он так гордился, что надулся от гордости.

[лягушка-бык надувается от гордости каждый раз, когда рассказчик говорит, что будет дальше]

Narrator Он надувался и надувался, и надувался, и надувался, и...

[лягушка-бык взрывается во все стороны]

Narrator Бах! Он взорвался во все стороны! Коровы, сараи, фермеры, куры, жёны, дети — весь магазин на углу взлетел в воздух!

[все возвращаются туда, где должны были быть]