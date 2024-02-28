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Постер мультфильма Глупая лягушка
7.8
Киноафиша Фильмы Глупая лягушка
7.8

Глупая лягушка

, 1971
The Foolish Frog
США / анимация, короткометражный / 18+
Постер мультфильма Глупая лягушка
7.8

В ролях

Вальдемар Матуска
Narrator
Pete Seeger
Narrator
Режиссер Джин Дейч
Сценарист Джин Дейч, Charles L. Seeger, Pete Seeger
Композитор Charles L. Seeger, Pete Seeger
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 января 1971
Производство Krátký Film Praha, Studio Bratri v triku
Другие названия
The Foolish Frog

Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 28 февраля 2024

Цитаты

Narrator Была лягушка-бык в воздухе. Он смотрит вниз — под ним пустота. Он смотрит вокруг — не на что приземлиться. И говорит...
Bullfrog Где я?
Narrator Оставалась только дорога. Он начал прыгать по дороге.
Bullfrog [прыгает по дороге и останавливается, когда видит, что все в магазине на углу поют его песню и устраивают танцы] Эй, что за шум в магазине на углу? Почему они поют! Они поют обо *мне*!
Narrator И он так гордился, что надулся от гордости.
[лягушка-бык надувается от гордости каждый раз, когда рассказчик говорит, что будет дальше]
Narrator Он надувался и надувался, и надувался, и надувался, и...
[лягушка-бык взрывается во все стороны]
Narrator Бах! Он взорвался во все стороны! Коровы, сараи, фермеры, куры, жёны, дети — весь магазин на углу взлетел в воздух!
[все возвращаются туда, где должны были быть]
Narrator И все медленно спустились с неба... приземлились ровно там, где должны были быть всё это время. Сели ужинать, чувствуя себя немного дураками.

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