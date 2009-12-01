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8.3
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Something About Georgia
8.3
Something About Georgia
, 2009
Something About Georgia
Франция, Грузия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.3
В ролях
Mikheil Saakashvili
Self
Nicolas Sarkozy
Self
Режиссер
Нино Киртадзе
Сценарист
Нино Киртадзе
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция / Грузия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
1 декабря 2009
Дата выхода
1 декабря 2009
Грузия
Производство
Zadig Productions
Другие названия
Something About Georgia, Něco o Gruzii, Nešto O Gruziji
Еще
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
Обновлено 22 февраля 2024
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