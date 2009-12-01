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Постер фильма Something About Georgia
8.3
Киноафиша Фильмы Something About Georgia
8.3

Something About Georgia

, 2009
Something About Georgia
Франция, Грузия / документальный / 18+
Постер фильма Something About Georgia
8.3

В ролях

Mikheil Saakashvili
Self
Nicolas Sarkozy
Self
Режиссер Нино Киртадзе
Сценарист Нино Киртадзе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Грузия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 декабря 2009
Дата выхода
1 декабря 2009 Грузия
Производство Zadig Productions
Другие названия
Something About Georgia, Něco o Gruzii, Nešto O Gruziji

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.3 IMDb
Обновлено 22 февраля 2024

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