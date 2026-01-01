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Нино Киртадзе
Nino Kirtadze
Киноафиша
Персоны
Нино Киртадзе
Нино Киртадзе
Nino Kirtadze
Дата рождения
1 июня 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.3
Something About Georgia
(2009)
6.3
Метеоидиот
(2008)
6.1
1001 рецепт влюбленного кулинара
(1996)
Фильмография Нино Киртадзе
4.8
Кто твоя бабушка, чувак?!
C'est quoi cette mamie?!
комедия
2019, Франция
Смотреть трейлер
8.3
Something About Georgia
Something About Georgia
документальный
2009, Франция / Грузия
6.3
Метеоидиот
The Rainbowmaker
драма
2008, Россия / Германия / Италия / Нидерланды / Финляндия
3.9
Два нуля
Double zero
комедия
2004, Франция / Великобритания
6.1
1001 рецепт влюбленного кулинара
Shekvarebuli kulinaris ataserti retsepti
мелодрама, комедия
1996, Франция / Грузия / Бельгия
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