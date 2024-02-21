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Действие фильма разворачиваются в наши дни. В основе сюжета конфликт главного героя Салиха с нелегальным кредитором по имени Будай. Салих занимает большую сумму денег у криминальных ростовщиков под неподъемный процент на очень странных, противоречащих закону и здравому смыслу условиях. Параллельно завязывается история глухонемой девочки-сироты, живущей в Интернете и обладающей талантом рисовать. Над беззащитной девочкой, обманным путем, оформляют опекунство владелица частной галереи. Когда, казалось бы, исполнились главные мечты, меняется вся жизнь героев.