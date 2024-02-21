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Постер фильма Все и сразу
Все и сразу - Тизер
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Все и сразу

, 2024
Россия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Все и сразу
Все и сразу - Тизер
Все и сразу  Тизер

О фильме

Действие фильма разворачиваются в наши дни. В основе сюжета конфликт главного героя Салиха с нелегальным кредитором по имени Будай. Салих занимает большую сумму денег у криминальных ростовщиков под неподъемный процент на очень странных, противоречащих закону и здравому смыслу условиях. Параллельно завязывается история глухонемой девочки-сироты, живущей в Интернете и обладающей талантом рисовать. Над беззащитной девочкой, обманным путем, оформляют опекунство владелица частной галереи. Когда, казалось бы, исполнились главные мечты, меняется вся жизнь героев. 

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 21 февраля 2024

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Все и сразу - Тизер
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