Документальный фильм о танцах, любви, самопожертвовании и возрасте История любви. История одержимости и самоотверженности. Истории артистов, избравших своей жизнью танец. Танец, который, как ни крути – профессия молодых. И рано или поздно с ним приходится прощаться. Фильм «Танцуй» рассказывает четыре истории – очень разных артистов, принимающих своё решение о том, что будет дальше. Полина Семионова, Фридеманн Фогель, Уильям Мур, Гезине Моог, а также Марсия Хайде, Кристиан Шпук и Иржи Килиан размышляют о том, что такое танец и почему он гораздо больше, чем просто работа. Но если танец – это жизнь, то есть ли жизнь после сцены?