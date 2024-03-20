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Постер фильма Танцуй
7.8
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7.8

Танцуй

, 2022
Dance on!
Германия / документальный / 18+
Постер фильма Танцуй
7.8

О фильме

Документальный фильм о танцах, любви, самопожертвовании и возрасте История любви. История одержимости и самоотверженности. Истории артистов, избравших своей жизнью танец. Танец, который, как ни крути – профессия молодых. И рано или поздно с ним приходится прощаться. Фильм «Танцуй» рассказывает четыре истории – очень разных артистов, принимающих своё решение о том, что будет дальше. Полина Семионова, Фридеманн Фогель, Уильям Мур, Гезине Моог, а также Марсия Хайде, Кристиан Шпук и Иржи Килиан размышляют о том, что такое танец и почему он гораздо больше, чем просто работа. Но если танец – это жизнь, то есть ли жизнь после сцены?

В ролях

Гезине Моог
Dancer
Полина Семионова
Dancer
Фридеманн Фогель
Dancer
Уильям Мур
Dancer
Марсия Хайде
Self
Иржи Килиан
Self
Sanja Nowara
Narrator
Florian Odendahl
Narrator
Armand Presser
Narrator
Patrick von Barkenberg
Narrator
Режиссер Хенрике Занднер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 20 марта 2024
Дата выхода
20 марта 2024 Казахстан 16+
Производство Bernhard Fleischer Moving Images
Другие названия
Dance On! Zwischen Applaus und Abschied, Dance On! Repousser les limites?, Fortsätt dansa!, Weitertanzen! Danser l'avenir

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 12 июля 2024

Отзывы о фильме

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