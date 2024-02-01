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Постер фильма Улькер
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Улькер

, 2024
Ulker
Азербайджан / драма / 18+
Постер фильма Улькер

О фильме

Мотив драмы Улькер взят из реальной жизни. Улькар была простой и очень красивой семнадцатилетней девушкой. Его отец – простой сельский учитель, мать – домохозяйка, а младший брат Исмаил – школьник. Фильм начинается со свадьбы. На первый взгляд всё выглядит обычно и красиво. Красивые жених и невеста, родственники, красивая музыка и вдруг все начинает меняться. Исмаил, который неважно себя чувствует, заходит за дом и случайно становится свидетелем разговора отца и тестя сестры.

В ролях

Роя Пашаева
Ровшан Каримдухт
Эльмира Каримова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 1 февраля 2024
Дата выхода
1 февраля 2024 Азербайджан 14+

Рейтинг фильма

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Обновлено 31 января 2024

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