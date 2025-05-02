Меню
Дата публикации: 17 апреля 2025
Алдан – Дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. Герой в поисках справедливости отправляется в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной "Алдан" находит новую цель в жизни - найти убийц дочери и защищать жизни других. Это история о боли, мужестве и искуплении на фоне реальных событий. Впереди – опасный путь, полный испытаний, которые не только закалят его характер, но и откроют в нем силу, о которой «Алдан» не подозревал...
Асель Мишина 2 мая 2025, 16:35
Оценка
Выбрались в кино на новый фильм «Алдан» и он меня приятно удивил. Это вовсе не поверхностная история со стрелялками и взрывами, а увлекательная, зрелищная и, что немаловажно, умная история, которая поставлена на основе воспоминаний реального бойца СВО. Тут просто надо идти и смотреть, что я вам и советую,
2 мая 2025, 16:35 Ответить
kiselevaed1984 2 мая 2025, 17:13
Фильм стоящий. Не желаю, что сходили на него в кино. Мне нравится то, что он рассказывает честную и в тоже время вдохновляющую историю человека, который отправился на фронт по своим личным причинам и нашел тут особенное предназначение. Здесь в меру экшена и драмы. Актеры, особенно Охлобыстин, Бруно и Дюжев, выдают класс. Конечно же такой фильм стоит смотреть на большом экране.
2 мая 2025, 17:13 Ответить
Серг Бор 3 мая 2025, 09:02
Оценка
На самом деле очень неплохой фильм. Как раз из тех, которые стоит посмотреть в кино. Я считаю, что нашей молодежи «Алдан» будет полезен, ведь он задает правильные ориентиры и показывает, что героем может стать каждый. Главное верить в свои силы и не бояться брать ответственность. Вот это по-нашему!
3 мая 2025, 09:02 Ответить
Джек Лондон 3 мая 2025, 10:54
Смотрели «Алдан» в кино и меня просто проняло до дрожи! Настолько сильный, эмоциональный фильм получился, что трудно сдержать слезы. От начала и до конца переживания и тревога за главного героя. Ну очень мне он тут понравился. Ну а концовка невероятно драматичная и запоминающаяся. Конечно, тут еще долго можно говорить, но лучше взять и посмотреть.
3 мая 2025, 10:54 Ответить
Александр Булахов 3 мая 2025, 19:28
Оценка
В кино бы на него не пошел. Сюжет слабый, как и сам фильм.
3 мая 2025, 19:28 Ответить
Дэн Чистик 4 мая 2025, 09:25
Оценка
Фильм производит сильное впечатление, но это и неудивительно, потому что он поставлен по мотивам реальных событий. Каждый герой, и даже злодей, имеет здесь вполне конкретный прототип. Актеры тоже подобраны классно, особенно Охлобыстин и Бруно – теперь никого даже близко не могу представить на их месте. Кино вышло, что надо. Авторам респект.
4 мая 2025, 09:25 Ответить
Коля Хоботов 5 мая 2025, 22:25
Оценка
Непросто было снять такой фильм, как «Алдан», но это того определенно стоило. Это не просто военная драма, а актуальное и увлекательное зрелище, в котором удачно сочетается зрелищность и трагизм. Война показана тут такой, какая она есть в реальности, а именно жесткой и бескомпромиссной. Но что меня очень радует, главного героя она не ломает, а наоборот закаляет. Поверьте, посмотреть фильм стоит точно.
5 мая 2025, 22:25 Ответить
Юлия Хасанова 6 мая 2025, 14:15
Оценка
Сильный фильм, который стоит посмотреть в кино. Он несет в себе правильные истины и показывает, что каждый может стать героем. Важно лишь найти в себе силы принимать смелые мужские поступки и перестать бояться или вечно в себе сомневаться. Мораль жесткая, но справедливая, я считаю.
6 мая 2025, 14:15 Ответить
Weteran Mc 8 мая 2025, 02:41
Оценка
Сегодня посмотрел эксклюзивную премьеру отечественной военной драмы, снятую по реальным событиям и посвящённую СВО - «Алдан», выход которой я так долго ждал.
Огромное спасибо сети кинотеатров Синема Парк, что, возможно, именно по моему «крику души» выделили день для дневного сеанса.

Сюжет повествует о якутском программисте Спиридоне Дьяконове, который в страшном теракте в Запорожской области теряет 19-летнюю дочь, куда она поехала волонтёром.
После этого Спиридон оставляет все мирские дела и и отправляется добровольцем в зону СВО военным медиком с главной целью - найти и отомстить террористу, отнявшему у него самое дорогое. Теперь его позывной - Алдан!

Кино получилось интересное, современное и зрелищное, показывающее мужество и героизм наших бойцов. Они отдавая себя, защищают мирное гражданское население от укро-нацистов, которым не чужды человеческие жизни. Можно сказать, что фильм тихий, без особых перестрелок, с небольшим количеством взрывов. Лишь ближе к финалу есть одна большая экшен сцена с освобождением маленькой девочки от «чёрных» трансплантологов.
Финал же наоборот вышел гуманный по отношению к врагу.
Меня очень удивила роль Ивана Охлобыстина в роли украинца наводчика. Первый раз вижу этого актёра в отрицательном амплуа.
Единственное, что мне не понравилось - это приплетение мистических сил главному персонажу, превративших вторую половину фильма в некое подобие сказки.

В целом, кино получилось патриотическое, которое на мой взгляд обязан посмотреть каждый россиянин, поддерживающий СВО и наших бойцов.

Моя оценка: 9 из 10. 👍
8 мая 2025, 02:41 Ответить
Слава Крулатов 10 мая 2025, 08:31
Оценка
На днях сходили в кино на «Алдан» и было круто. Меня больше всего порадовали боевые сцены. Для кинопросмотра самое то, что надо. Даже про ту самую баталию с танком «Алеша» не забыли и это прям фишка фильма. Еще мне понравились актеры, особенно Яковлев, Дюжев и Охлобыстин. Они тут на своих законных местах и отыграли круто. Как видите, в кино сходить стоит.
10 мая 2025, 08:31 Ответить
Леха 10 мая 2025, 19:57
Нашли таки режиссера, готового так запомоиться... Ну что ж, поздравляю.
Боты в комментах верный признак "хорошего" кино.
10 мая 2025, 19:57 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2025, 05:01
в ответ на сообщение Асель Мишина от 2 мая 2025, 16:35
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 мая 2025, 05:01 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2025, 05:01
в ответ на сообщение kiselevaed1984 от 2 мая 2025, 17:13
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
28 мая 2025, 05:01 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2025, 05:01
в ответ на сообщение Серг Бор от 3 мая 2025, 09:02
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
28 мая 2025, 05:01 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2025, 05:02
в ответ на сообщение Леха от 10 мая 2025, 19:57
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
28 мая 2025, 05:02 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2025, 05:03
в ответ на сообщение Weteran Mc от 8 мая 2025, 02:41
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
28 мая 2025, 05:03 Ответить
