Алдан
– Дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. Герой в поисках справедливости отправляется в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной "Алдан" находит новую цель в жизни - найти убийц дочери и защищать жизни других. Это история о боли, мужестве и искуплении на фоне реальных событий. Впереди – опасный путь, полный испытаний, которые не только закалят его характер, но и откроют в нем силу, о которой «Алдан» не подозревал...
Огромное спасибо сети кинотеатров Синема Парк, что, возможно, именно по моему «крику души» выделили день для дневного сеанса.
Сюжет повествует о якутском программисте Спиридоне Дьяконове, который в страшном теракте в Запорожской области теряет 19-летнюю дочь, куда она поехала волонтёром.
После этого Спиридон оставляет все мирские дела и и отправляется добровольцем в зону СВО военным медиком с главной целью - найти и отомстить террористу, отнявшему у него самое дорогое. Теперь его позывной - Алдан!
Кино получилось интересное, современное и зрелищное, показывающее мужество и героизм наших бойцов. Они отдавая себя, защищают мирное гражданское население от укро-нацистов, которым не чужды человеческие жизни. Можно сказать, что фильм тихий, без особых перестрелок, с небольшим количеством взрывов. Лишь ближе к финалу есть одна большая экшен сцена с освобождением маленькой девочки от «чёрных» трансплантологов.
Финал же наоборот вышел гуманный по отношению к врагу.
Меня очень удивила роль Ивана Охлобыстина в роли украинца наводчика. Первый раз вижу этого актёра в отрицательном амплуа.
Единственное, что мне не понравилось - это приплетение мистических сил главному персонажу, превративших вторую половину фильма в некое подобие сказки.
В целом, кино получилось патриотическое, которое на мой взгляд обязан посмотреть каждый россиянин, поддерживающий СВО и наших бойцов.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
