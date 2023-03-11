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Постер фильма Ты поёшь громко, я пою громче
6.8
Ты поёшь громко, я пою громче - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ты поёшь громко, я пою громче
6.8

Ты поёшь громко, я пою громче

, 2023
Bleeding Love
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ты поёшь громко, я пою громче
6.8
Ты поёшь громко, я пою громче - Трейлер
Ты поёшь громко, я пою громче  Трейлер

О фильме

Отец берет свою дочь, живущую отдельно, в поездку, пытаясь вытащить ее из беды. По пути они встречают всевозможных незнакомцев, а их напряженные отношения подвергаются испытанию.

В ролях

Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Father
Джейк Уэри
Джейк Уэри
Kip
Трэвис Хаммер
Трэвис Хаммер
Eli
Ким Циммер
Elsie
Клара Макгрегор
Daughter
Devyn McDowell
Young Daughter
Vera Bulder
Tommy
Willard Runsabove
Amos
Kristin K. Berg
Abigail
Саша Александр
Саша Александр
Michelle
Режиссер Emma Westenberg
Сценарист Ruby Caster, Клара Макгрегор, Vera Bulder
Композитор Raven Aartsen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 февраля 2024
Премьера в мире 11 марта 2023
Дата выхода
16 февраля 2024 Азербайджан
16 февраля 2024 Болгария
5 апреля 2024 Великобритания 15
16 февраля 2024 Кыргызстан
16 февраля 2024 Молдавия
28 марта 2024 Нидерланды 9
16 февраля 2024 Таджикистан
16 февраля 2024 Узбекистан
Сборы в мире $7 042
Производство Deux Entertainment I, Black Magic, Killer Films
Другие названия
Bleeding Love, Bleeding Love - Úton hozzád, You Sing Loud, I Sing Louder, Кровоточащая любовь, ブリーディング・ラブ はじまりの旅, 蔓延的爱, 雏凤清于老凤声, 霸愛之路, 블리딩 러브

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Ты поёшь громко, я пою громче - Трейлер
Ты поёшь громко, я пою громче Трейлер
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