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Ты поёшь громко, я пою громче
6.8
Ты поёшь громко, я пою громче
, 2023
Bleeding Love
США / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
6.8
Ты поёшь громко, я пою громче
Трейлер
Трейлер
О фильме
Отец берет свою дочь, живущую отдельно, в поездку, пытаясь вытащить ее из беды. По пути они встречают всевозможных незнакомцев, а их напряженные отношения подвергаются испытанию.
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В ролях
Юэн МакГрегор
Father
Джейк Уэри
Kip
Трэвис Хаммер
Eli
Ким Циммер
Elsie
Клара Макгрегор
Daughter
Devyn McDowell
Young Daughter
Vera Bulder
Tommy
Willard Runsabove
Amos
Kristin K. Berg
Abigail
Саша Александр
Michelle
Режиссер
Emma Westenberg
Сценарист
Ruby Caster
,
Клара Макгрегор
,
Vera Bulder
Композитор
Raven Aartsen
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 февраля 2024
Премьера в мире
11 марта 2023
Дата выхода
16 февраля 2024
Азербайджан
16 февраля 2024
Болгария
5 апреля 2024
Великобритания
15
16 февраля 2024
Кыргызстан
16 февраля 2024
Молдавия
28 марта 2024
Нидерланды
9
16 февраля 2024
Таджикистан
16 февраля 2024
Узбекистан
Сборы в мире
$7 042
Производство
Deux Entertainment I, Black Magic, Killer Films
Другие названия
Bleeding Love, Bleeding Love - Úton hozzád, You Sing Loud, I Sing Louder, Кровоточащая любовь, ブリーディング・ラブ はじまりの旅, 蔓延的爱, 雏凤清于老凤声, 霸愛之路, 블리딩 러브
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
12
голосов
5.7
IMDb
Обновлено 24 февраля 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Ты поёшь громко, я пою громче
Трейлер
0
0
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Кадры из фильма
Цитаты
Daughter
Теперь ты совсем взрослая. Помню, раньше ты была намного веселее.
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Новости о фильме
17 января 2024 15:05
Вышел трейлер роуд-муви Bleeding Love с Юэном Макгрегором и его дочерью Кларой в главных ролях
Фильм о непростых отношениях отца и его молодой дочери.
В прокате
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