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Постер мультфильма The Meaning and Mystery of Life
6.0
Киноафиша Фильмы The Meaning and Mystery of Life
6.0

The Meaning and Mystery of Life

, 2023
Tajemství a smysl života
Чехия / анимация, документальный, драма / 18+
Постер мультфильма The Meaning and Mystery of Life
6.0

В ролях

Shaykha Amat-un-Nur
Self - Interviewee
Hanus Bor
Miller
Petr Buchta
Jirka
Ян Бударж
Max
Adjan Chaiwood
Self - Interviewee
Роберт Ясков
Peter Chappell
Self - Interviewee
Andreas Clauss
Self - Interviewee
Kiesha Crowther
Self - Interviewee
Emahó
Interviewee
Sandra Epstein
Self - Interviewee
Режиссер Petr Vachler
Сценарист Petr Vachler
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Чехия
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 ноября 2023
Дата выхода
23 ноября 2023 Словакия 12
23 ноября 2023 Чехия U
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $1 005 607
Производство Vachler Art Company (VAC)
Другие названия
The Meaning and Mystery of Life, Tajemství a smysl zivota, Tajemství a smysl života, Tajomstvo a zmysel života, El misterio y el significado de la vida

Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о мультфильме

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