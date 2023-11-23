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The Meaning and Mystery of Life
6.0
The Meaning and Mystery of Life
, 2023
Tajemství a smysl života
Чехия / анимация, документальный, драма / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.0
В ролях
Shaykha Amat-un-Nur
Self - Interviewee
Hanus Bor
Miller
Petr Buchta
Jirka
Ян Бударж
Max
Adjan Chaiwood
Self - Interviewee
Роберт Ясков
Peter Chappell
Self - Interviewee
Andreas Clauss
Self - Interviewee
Kiesha Crowther
Self - Interviewee
Emahó
Interviewee
Sandra Epstein
Self - Interviewee
Режиссер
Petr Vachler
Сценарист
Petr Vachler
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Чехия
Продолжительность
2 часа 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 ноября 2023
Дата выхода
23 ноября 2023
Словакия
12
23 ноября 2023
Чехия
U
Бюджет
$10 000 000
Сборы в мире
$1 005 607
Производство
Vachler Art Company (VAC)
Другие названия
The Meaning and Mystery of Life, Tajemství a smysl zivota, Tajemství a smysl života, Tajomstvo a zmysel života, El misterio y el significado de la vida
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Рейтинг мультфильма
6.0
Оцените
10
голосов
5.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 26 августа 2024
Отзывы о мультфильме
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