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6.9
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Bad Manners
6.9
Bad Manners
, 2023
Bad Manners
Индия / боевик, драма, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.9
В ролях
Allu
Abishek Ambareesh
Шарат Лохиташва
Ниранджан
Arasu
Soma Arjunagi
Pankaj Babu
Vijay Belgam
Chandu
Даттатрея Х.Г.
Bangkok Dilip
Ganesh
Режиссер
Duniya Soori
,
Дуния Сури
Сценарист
Amri
,
Maasti
,
Surendranath
Композитор
Charan Raj
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 июня 2023
Дата выхода
23 июня 2023
Индия
29 декабря 2023
ОАЭ
Производство
Studio 18F
Другие названия
Bad Manners
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
4.9
IMDb
Обновлено 17 августа 2026
Отзывы о фильме
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