Отзывы о фильме
danielzumanaliev714 18 января 2024, 21:34
Базар жок
Алчный и беспринципный бизнесмен Нурбек Саматович, после скрытия финансовых нарушений решается на благотворительность. Но внезапно умирает. К счастью он получает шанс исправить свои поступки. В отведенные 4 дня его сопровождают ангел и демон, пытаясь повлиять на его решения. Нурбеку предстоит разобраться со своим прошлым и попытаться сделать больше хороших дел и исправить плохие. Смогут ли его усилия изменить его судьбу?
|21 декабря 2023
|Кыргызстан