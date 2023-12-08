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Киноафиша Фильмы Rajni

Rajni

Rajni 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 23 февраля 2024
Премьера в мире 8 декабря 2023
Дата выхода
8 декабря 2023 Индия
14 декабря 2023 ОАЭ TBC
Производство Navarasa Films
Другие названия
Rajni
Режиссер
Vinil Scariah Varghese
В ролях
Kalidas Jayaram
Namitha Pramod
Сайджу Куруп
Ashwin Kumar
Reba Monica John
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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