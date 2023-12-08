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Rajni
Rajni
Rajni
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
триллер
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
23 февраля 2024
Премьера в мире
8 декабря 2023
Дата выхода
8 декабря 2023
Индия
14 декабря 2023
ОАЭ
TBC
Производство
Navarasa Films
Другие названия
Rajni
Режиссер
Vinil Scariah Varghese
В ролях
Kalidas Jayaram
Namitha Pramod
Сайджу Куруп
Ashwin Kumar
Reba Monica John
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
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