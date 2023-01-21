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Постер фильма When It Melts
7.3
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7.3

When It Melts

, 2023
Het smelt
Бельгия / драма / 18+
Постер фильма When It Melts
7.3

В ролях

Шарлотта Де Брёйне
Eva (adult)
Себастьен Деваэль
Dad
Amber Metdepenningen
Tess (young)
Наоми Велиссарио
Mom
Rosa Marchant
Eva (young)
Дженнифер Хейлен
Lente (adult)
Спенсер Богаерт
Tim (adult)
Jean-Jacques Rausin
Fotograaf Joël
Фемке Ван Дер Стен
Tess (adult)
Simon Van Buyten
Laurens (adult)
Femke Heijens
Marie
Патрик Вервюрен
Vader Tim
Режиссер Верле Батенс
Сценарист Верле Батенс, Maarten Loix, Lize Spit
Композитор Bjorn Eriksson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 октября 2025
Премьера в мире 21 января 2023
Дата выхода
25 октября 2023 Бельгия 16
9 февраля 2024 Испания
2 ноября 2023 Нидерланды 16
1 декабря 2023 Польша
28 февраля 2024 Франция 12
25 января 2024 Чехия 15
25 июля 2025 Япония PG12
Сборы в мире $161 407
Производство Savage Film, Flanders Image, PRPL
Другие названия
Het smelt, When It Melts, Débâcle, El desglaç, El deshielo, Eridiğinde, Kiedy stopi się lód, La ragazza di ghiaccio, MELT メルト, Quando Derreter, The Melting, 無法融化的祕密

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 7 декабря 2023

Отзывы о фильме

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