В ролях
Amber Metdepenningen
Tess (young)
Rosa Marchant
Eva (young)
Дженнифер Хейлен
Lente (adult)
Jean-Jacques Rausin
Fotograaf Joël
Фемке Ван Дер Стен
Tess (adult)
Simon Van Buyten
Laurens (adult)
Патрик Вервюрен
Vader Tim
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Bjorn Eriksson
Детали фильма
Страна
Бельгия
Продолжительность
1 час 51 минута
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
16 октября 2025
Премьера в мире
21 января 2023
Дата выхода
|25 октября 2023
|Бельгия
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|16
|9 февраля 2024
|Испания
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|2 ноября 2023
|Нидерланды
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|16
|1 декабря 2023
|Польша
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|28 февраля 2024
|Франция
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|12
|25 января 2024
|Чехия
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|15
|25 июля 2025
|Япония
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|PG12
Сборы в мире
$161 407
Производство
Savage Film, Flanders Image, PRPL
Другие названия
Het smelt, When It Melts, Débâcle, El desglaç, El deshielo, Eridiğinde, Kiedy stopi się lód, La ragazza di ghiaccio, MELT メルト, Quando Derreter, The Melting, 無法融化的祕密