Миссия, 2023

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Композитор
Дэнни Бенси, Саундер Джуррианс
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 декабря 2023
Премьера в мире
31 августа 2023
Дата выхода
|22 марта 2024
|Азербайджан
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|17 ноября 2023
|Великобритания
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|12A
|24 ноября 2024
|Дания
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|17 ноября 2023
|Ирландия
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|12A
|22 марта 2024
|Кыргызстан
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|22 марта 2024
|Молдавия
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|22 марта 2024
|Польша
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|13 октября 2023
|США
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|PG-13
|22 марта 2024
|Таджикистан
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|22 марта 2024
|Узбекистан
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Сборы в мире
$79 609
Производство
Lightbox, Mile End Films
Другие названия
The Mission, Misjonär, Misjonarz, Myrdet på den forbudte ø, O Missionário, The Mission to Contact