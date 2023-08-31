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Постер фильма Миссия
6.7
Миссия - Трейлер
Киноафиша Фильмы Миссия
6.7

Миссия

, 2023
The Mission
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Миссия
6.7
Миссия - Трейлер
Миссия  Трейлер

В ролях

Лоуренс Као
John Chau
Pam Arlund
Self
Dan Davis
Self
Levi Davis
Self
Daniel Everett
Self
Adam Goodheart
Self
Mary Ho
Self
Arin Okada
Self
T.N. Pandit
Self
Jimmy Shaw
Self
Режиссер Джесси Мосc, Amanda McBaine
Сценарист Джесси Мосc, Amanda McBaine
Композитор Дэнни Бенси, Саундер Джуррианс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 декабря 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Дата выхода
22 марта 2024 Азербайджан
17 ноября 2023 Великобритания 12A
24 ноября 2024 Дания
17 ноября 2023 Ирландия 12A
22 марта 2024 Кыргызстан
22 марта 2024 Молдавия
22 марта 2024 Польша
13 октября 2023 США PG-13
22 марта 2024 Таджикистан
22 марта 2024 Узбекистан
Сборы в мире $79 609
Производство Lightbox, Mile End Films
Другие названия
The Mission, Misjonär, Misjonarz, Myrdet på den forbudte ø, O Missionário, The Mission to Contact

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Миссия - Трейлер
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