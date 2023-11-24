Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
80'S Buildup
Киноафиша Фильмы 80'S Buildup
80s Buildup

80'S Buildup, 2023

2023 / Индия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Kalyaan
В ролях
Сантханам
К.С. Равикумар
Мотта Раджендран
Мунишкант
Анандрадж
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма 80'S Buildup 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Тайна заколдованного зеркала
Тайна заколдованного зеркала
2023, Швеция, приключения, комедия, семейный
Капитан Марвел 2
Капитан Марвел 2
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Related video
Из «сквашенного» белка: правда ли, что самый известный советский торт придумали по ошибке
Три женских имени, у которых на роду написано быть истеричками: «выносят мозги» мужьям и детям
Все из-за Фрейндлих: Рязанов угрожал, что не будет снимать «Служебный роман»
«Вообще не люблю»: маленькая Женя Ковалева даже слышать не хочет о «Сватах»
Жалеет до сих пор: Киркоров откровенно сообщил о своей главной ошибке
Цискаридзе — единственный, кто унизил известную актрису: даже бездомные ее жалели
Как предохранялись от нежелательной беременности на Руси: от этих методов вам будет не по себе
Простушке Кате из «Афони» уже 68 лет: годы не пощадили актрису (фото)
До революции это блюдо готовили на праздники в каждом доме: в 100 раз лучше мяса по-французски
Кончаловский выжал все соки: у измученной Высоцкой случился срыв
Астрологи верят, что эти знаки зодиака становятся маньяками чаще всего: топ-3 опасных
Гости на Новый год будут требовать добавки: это праздничное блюдо обожали русские цари
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше