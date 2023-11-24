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80'S Buildup
6.0
80'S Buildup
, 2023
80s Buildup
Индия / комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
6.0
80'S Buildup
Трейлер
Трейлер
В ролях
Сантханам
К.С. Равикумар
Мотта Раджендран
Мунишкант
Анандрадж
Manja Kili
Mullai Arasi
Arjai
Velan
Arunachalam
Kalairani
Subhashani Kannan
Kanniram
Vel Karthik
Режиссер
Kalyaan
Сценарист
Kalyaan
Композитор
Гхибран
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
24 ноября 2023
Дата выхода
24 ноября 2023
Великобритания
12A
24 ноября 2023
Индия
U
24 ноября 2023
ОАЭ
TBC
Сборы в мире
$9 285
Производство
Studio Green
Другие названия
80s Buildup, Années 80, Buildup
Еще
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
15
голосов
3.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 19 февраля 2026
Трейлеры фильма
Все трейлеры
80'S Buildup
Трейлер
0
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