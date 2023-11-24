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Постер фильма 80'S Buildup
6.0
80'S Buildup - Трейлер
Киноафиша Фильмы 80'S Buildup
6.0

80'S Buildup

, 2023
80s Buildup
Индия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма 80'S Buildup
6.0
80'S Buildup - Трейлер
80'S Buildup  Трейлер

В ролях

Сантханам
К.С. Равикумар
Мотта Раджендран
Мунишкант
Анандрадж
Manja Kili
Mullai Arasi
Arjai
Velan
Arunachalam
Kalairani
Subhashani Kannan
Kanniram
Vel Karthik
Режиссер Kalyaan
Сценарист Kalyaan
Композитор Гхибран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 ноября 2023
Дата выхода
24 ноября 2023 Великобритания 12A
24 ноября 2023 Индия U
24 ноября 2023 ОАЭ TBC
Сборы в мире $9 285
Производство Studio Green
Другие названия
80s Buildup, Années 80, Buildup

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
3.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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80'S Buildup - Трейлер
80'S Buildup Трейлер
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