Привет, Скуби-Ду!, 2005

Шегги, Скуби-Ду и его команда на этот раз отправляются на Гавайи, в Большую Кахуну, чтобы посмотреть соревнования по серфингу Ханахуны и найти ужасного монстра, который страстно хочет помешать состязаниям! Жители острова уверены, что постройка нового комплекса для отдыха на священной земле разозлит духов, но гости этому не верят... Когда армия маленьких злых демонов начинает нападать на серферов - пророчество сбывается. Интересно, сумеет ли Дафна разобраться с этим опасным делом прежде, чем попадет в жуткую переделку?! Хватайте скорее свои доски для серфинга и отправляйтесь в увлекательное красочное путешествие со Скуби-Ду и его командой!