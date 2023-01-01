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Привет, Скуби-Ду! Привет, Скуби-Ду!
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Привет, Скуби-Ду!, 2005

2005 / США
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О фильме

Шегги, Скуби-Ду и его команда на этот раз отправляются на Гавайи, в Большую Кахуну, чтобы посмотреть соревнования по серфингу Ханахуны и найти ужасного монстра, который страстно хочет помешать состязаниям! Жители острова уверены, что постройка нового комплекса для отдыха на священной земле разозлит духов, но гости этому не верят... Когда армия маленьких злых демонов начинает нападать на серферов - пророчество сбывается. Интересно, сумеет ли Дафна разобраться с этим опасным делом прежде, чем попадет в жуткую переделку?! Хватайте скорее свои доски для серфинга и отправляйтесь в увлекательное красочное путешествие со Скуби-Ду и его командой!

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2005
Возраст 18+
Режиссер
Тим Молтби
В ролях
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Casey Kasem
Минди Кон
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Тиа Каррере
Тиа Каррере
Все актеры и съемочная группа
Все части фильма Все части фильма "Скуби-Ду"
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
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Постер мультфильма Привет, Скуби-Ду! 2 постера
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