Задорная компания отправляется в Мексику, чтобы провести там заслуженный отпуск. Но не тут-то было: таинственное гигантское существо с зелеными светящимися глазами терроризирует жителей живописного городка Веракруз: оно распугало всех туристов этого райского местечка! Теперь неутомимым друзьям придется сразиться с гигантскими пернатыми змеями и страшными привидениями, чтобы раскрыть Мексиканскую Тайну, пока загадочный монстр не нанес очередной удар!
|30 сентября 2003
|Нидерланды
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|30 сентября 2003
|Швеция
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