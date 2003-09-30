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Постер мультфильма Скуби-Ду и монстр из Мексики
6.3
Киноафиша Фильмы Скуби-Ду и монстр из Мексики
6.3

Скуби-Ду и монстр из Мексики

, 2003
Scooby-Doo! and the Monster of Mexico
США / приключения, анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма Скуби-Ду и монстр из Мексики
6.3

О фильме

Задорная компания отправляется в Мексику, чтобы провести там заслуженный отпуск. Но не тут-то было: таинственное гигантское существо с зелеными светящимися глазами терроризирует жителей живописного городка Веракруз: оно распугало всех туристов этого райского местечка! Теперь неутомимым друзьям придется сразиться с гигантскими пернатыми змеями и страшными привидениями, чтобы раскрыть Мексиканскую Тайну, пока загадочный монстр не нанес очередной удар!

В ролях

Casey Kasem
Шэгги
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Скуби-Ду
Nicole Jaffe
Velma
Heather North
Daphne
Джесси Боррего
Suspicious Tourist
Мария Каналс-Баррера
Old Woman #2
Кастуло Герра
Кастуло Герра
Man #1
Бенито Мартинес
Бенито Мартинес
Man #2
Кэнди Майло
Рита Морено
Рита Морено
Рип Тэйлор
Майкл Форест
Режиссер Scott Jeralds
Сценарист Дуглас Вуд
Композитор Rich Dickerson, Gigi Meroni
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 30 сентября 2003
Дата выхода
30 сентября 2003 Нидерланды 6
30 сентября 2003 Швеция 11
Производство Warner Bros. Animation, Hanna-Barbera Cartoons
Другие названия
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 15 ноября 2023

Отзывы о мультфильме

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