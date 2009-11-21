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Постер мультфильма Черепашки навсегда
7.6
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7.6

Черепашки навсегда

, 2009
Turtles Forever
США / боевик, приключения, анимация / 18+
Постер мультфильма Черепашки навсегда
7.6

О фильме

Черепашки текущего мультсериала встречаются со своими двойниками из мультсериала 80-ых годов чтобы вместе одержать победу над двумя Шредерами.

В ролях

Michael Sinterniklaas
Leonardo
Уэйн Грэйсон
Уэйн Грэйсон
Michelangelo
Марк Томпсон
Марк Томпсон
Casey Jones
Джейсон Гриффит
Kevin Eastman
Peter Laird
Вероника Тейлор
April O'Neil
Сэм Ригел
Донателло
Грегори Эбби
Raphael
Даррен Данстэн
Splinter
Скотт Рэйоу
Ch'rell
Скотт Рэйоу
Ch'rell
Режиссер Roy Burdine
Сценарист Kevin Eastman, Peter Laird, Роберт Дэвид, Мэттью Дрдек
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 21 ноября 2009
Производство 4 Kids Entertainment, Dong Woo Animation Co., Image Comics
Другие названия
Turtles Forever, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles Forever, Nindža kornjače zauvek, Черепашки навсегда, Черепашки назавжди, TMNT: Turtles Forever

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 27 августа 2024

Цитаты

Casey Jones Так... Я всё ещё не понимаю. Какой Шредер вернулся? Что он делает? С кем?
1988 Michelangelo Я знаю только одно — мы бы не вляпались в эту историю, если бы не твой тупой Шредер.
Raphael НАШ Шредер? ТВОЙ Шредер начал весь этот "тупой бардак" со своим тупым Технодромом с самого начала!
1988 Raphael Да, но твой Шредер — настоящий псих — злодей.
1988 Donatello Наш — просто без кофеина.
1988 Leonardo Да. Он не будет мешать тебе спать по ночам.
Casey Jones ...Твои двойники явно не в порядке с головой, да?
Michelangelo И они реально достают.
Casey Jones Понял. В курсе дела теперь.

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