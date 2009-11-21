Casey Jones
Так... Я всё ещё не понимаю. Какой Шредер вернулся? Что он делает? С кем?
1988 Michelangelo
Я знаю только одно — мы бы не вляпались в эту историю, если бы не твой тупой Шредер.
Raphael
НАШ Шредер? ТВОЙ Шредер начал весь этот "тупой бардак" со своим тупым Технодромом с самого начала!
1988 Raphael
Да, но твой Шредер — настоящий псих — злодей.
1988 Donatello
Наш — просто без кофеина.
1988 Leonardo
Да. Он не будет мешать тебе спать по ночам.
Casey Jones
...Твои двойники явно не в порядке с головой, да?
Michelangelo
И они реально достают.
Casey Jones
Понял. В курсе дела теперь.