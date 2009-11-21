Casey Jones Так... Я всё ещё не понимаю. Какой Шредер вернулся? Что он делает? С кем?

1988 Michelangelo Я знаю только одно — мы бы не вляпались в эту историю, если бы не твой тупой Шредер.

Raphael НАШ Шредер? ТВОЙ Шредер начал весь этот "тупой бардак" со своим тупым Технодромом с самого начала!

1988 Raphael Да, но твой Шредер — настоящий псих — злодей.

1988 Donatello Наш — просто без кофеина.

1988 Leonardo Да. Он не будет мешать тебе спать по ночам.

Casey Jones ...Твои двойники явно не в порядке с головой, да?

Michelangelo И они реально достают.