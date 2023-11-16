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Dimaag Kharab
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Dimaag Kharab

Dimaag Kharab, 2023

2023 / Непал
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О фильме

В основе сюжета фильма лежит борьба между людьми и властью.

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Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Возраст 18+
В ролях
Арпан Тхапа
Dayahang Rai
Свастима Хадка
Хагендра Ламишан
Все актеры и съемочная группа
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