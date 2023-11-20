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Соник: Негодование Назо
Соник: Негодование Назо
, 2023
Sonic: The Wrath of Nazo
США / боевик, анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
В ролях
Edwyn Tiong
Nazo
Mike Wilson
Knuckles the Echinda
Connor McKinley
Shadow the Hedgehog
Kyle Boyle
Dr. Eggman
Nathan Morrison
Sonic the Hedgehog
SonicSong182
Miles 'Tails' Prower
Режиссер
Aaron Cowdery
Сценарист
Aaron Cowdery
Композитор
Zhaniece Springer
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
США
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
20 ноября 2023
Премьера в мире
20 ноября 2023
Производство
Chakra-X
Другие названия
Sonic: The Wrath of Nazo, Sonic: Wrath of Nazo
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Рейтинг мультфильма
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 9 ноября 2023
Кадры из мультфильма
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