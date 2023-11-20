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Постер мультфильма Соник: Негодование Назо
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Соник: Негодование Назо

, 2023
Sonic: The Wrath of Nazo
США / боевик, анимация / 18+
Постер мультфильма Соник: Негодование Назо

В ролях

Edwyn Tiong
Nazo
Mike Wilson
Knuckles the Echinda
Connor McKinley
Shadow the Hedgehog
Kyle Boyle
Dr. Eggman
Nathan Morrison
Sonic the Hedgehog
SonicSong182
Miles 'Tails' Prower
Режиссер Aaron Cowdery
Сценарист Aaron Cowdery
Композитор Zhaniece Springer
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 ноября 2023
Премьера в мире 20 ноября 2023
Производство Chakra-X
Другие названия
Sonic: The Wrath of Nazo, Sonic: Wrath of Nazo

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 3 голоса
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 9 ноября 2023

Отзывы о мультфильме

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