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Постер фильма Грязный Юг
7.1
Грязный Юг - Трейлер
Киноафиша Фильмы Грязный Юг
7.1

Грязный Юг

, 2023
The Dirty South
Великобритания, США / боевик, криминал, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Грязный Юг
7.1
Грязный Юг - Трейлер
Грязный Юг  Трейлер

В ролях

Дермот Малруни
Дермот Малруни
Jeb Roy
Уилла Холланд
Уилла Холланд
Sue Parker
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Dion
Лора Кайюэтт
Jo Ann Roy
Уэйн Пер
Уэйн Пер
Gary Parker
Майк К. Мэннинг
Майк К. Мэннинг
Andrew Vogel
Mark Roy
Suzann Toni Petrongolo
Donna
Billy Hayes
Daryl Roy
Caleb Quinney
Jacob Parker
Джиссетт Валентин
Jaqueline
Режиссер Matthew Yerby
Сценарист Matthew Yerby
Композитор Tyler Forrest
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 10 ноября 2023
Премьера в мире 10 ноября 2023
Дата выхода
10 ноября 2023 Азербайджан
10 ноября 2023 Таджикистан
Производство VP Independent, Convoke Media, Legacy Pictures (II)
Другие названия
The Dirty South, Crimen al Sur, Criminosa do Sul, She's a Criminal, Sue, a bűnöző, Terrain mortel, Грязный Юг, 肮脏的南方小镇, e o infractoare, Nemilosrdný kolotoč, Брудний південь, הדרום המלוכלך, 쉬즈 크리미널

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Грязный Юг - Трейлер
Грязный Юг Трейлер
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Отзывы о фильме

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