Грязный Юг, 2023

Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
10 ноября 2023
Премьера в мире
10 ноября 2023
Дата выхода
|10 ноября 2023
|Азербайджан
|
|
|10 ноября 2023
|Таджикистан
|
|
Производство
VP Independent, Convoke Media, Legacy Pictures (II)
Другие названия
The Dirty South, Crimen al Sur, Criminosa do Sul, She's a Criminal, Sue, a bűnöző, Terrain mortel, Грязный Юг, 肮脏的南方小镇, e o infractoare, Nemilosrdný kolotoč, Брудний південь, הדרום המלוכלך, 쉬즈 크리미널