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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мэгги Лоусон
Maggie Lawson
Киноафиша
Персоны
Мэгги Лоусон
Мэгги Лоусон
Maggie Lawson
Дата рождения
12 августа 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Луисвилл, Кентукки, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.3
Ясновидец
(2006)
8.1
Ясновидец 3: Это Гас
(2021)
7.8
Тайны Смолвиля
(2001)
Фильмография Мэгги Лоусон
6.2
Бостонский закон
драма, криминал
2025, США
5.7
Я была невестой в детстве: История Кортни Стодден
I Was a Child Bride: The Courtney Stodden Story
биография, драма
2025, США
7.2
Сахарное Рождество
Sugarplummed
мелодрама
2024, США
8.1
Ясновидец 3: Это Гас
Psych 3: This Is Gus
комедия
2021, Канада
Смотреть трейлер
6.3
В ожидании Рождества
A Lot Like Christmas
комедия, драма, мелодрама
2021, Канада / США
7.5
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
Psych 2: Lassie Come Home
комедия, криминал, мистика
2020, США
7.8
Диета из Санта-Клариты
комедия, ужасы
2017, США
7.2
Ранчо
драма, комедия
2016, США
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