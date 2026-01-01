Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мэгги Лоусон
Мэгги Лоусон Maggie Lawson
Киноафиша Персоны Мэгги Лоусон

Мэгги Лоусон

Maggie Lawson

Дата рождения
12 августа 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Луисвилл, Кентукки, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Ясновидец 8.3
Ясновидец (2006)
Ясновидец 3: Это Гас 8.1
Ясновидец 3: Это Гас (2021)
Тайны Смолвиля 7.8
Тайны Смолвиля (2001)

Фильмография Мэгги Лоусон

Бостонский закон 6.2
Бостонский закон
драма, криминал 2025, США
5.7
Я была невестой в детстве: История Кортни Стодден I Was a Child Bride: The Courtney Stodden Story
биография, драма 2025, США
Сахарное Рождество 7.2
Сахарное Рождество Sugarplummed
мелодрама 2024, США
Ясновидец 3: Это Гас 8.1
Ясновидец 3: Это Гас Psych 3: This Is Gus
комедия 2021, Канада
Смотреть трейлер
В ожидании Рождества 6.3
В ожидании Рождества A Lot Like Christmas
комедия, драма, мелодрама 2021, Канада / США
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой 7.5
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой Psych 2: Lassie Come Home
комедия, криминал, мистика 2020, США
Диета из Санта-Клариты 7.8
Диета из Санта-Клариты
комедия, ужасы 2017, США
Ранчо 7.2
Ранчо
драма, комедия 2016, США
Показать еще
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше