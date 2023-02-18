Between Revolutions, 2023

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Постер фильма Между революций
7.4
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7.4

Между революций

, 2023
Intre revolutii
Хорватия, Иран, Катар, Румыния / документальный / 18+
Постер фильма Между революций
7.4

В ролях

Илинка Харнуц
Zahra (voice)
Victoria Stoiciu
Maria (voice)
Режиссер Влад Петри
Сценарист Lavinia Braniste, Влад Петри
Композитор Filip Sertic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Хорватия / Иран / Катар / Румыния
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 18 февраля 2023
Дата выхода
3 ноября 2023 Румыния
Сборы в мире $7 255
Производство Activ Docs, Restart
Другие названия
Intre revolutii, Between Revolutions, Forradalmak között, Între revoluții, Između revolucija, Między rewolucjami, Μεταξύ επαναστάσεων, Между революций, 她們的革命書簡

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 14 января 2026

Отзывы о фильме

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