Between Revolutions, 2023

В ролях
Илинка Харнуц
Zahra (voice)
Victoria Stoiciu
Maria (voice)
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Влад Петри
Сценарист
Lavinia Braniste, Влад Петри
Композитор
Filip Sertic
Детали фильма
Страна
Хорватия / Иран / Катар / Румыния
Продолжительность
1 час 9 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
18 февраля 2023
Сборы в мире
$7 255
Производство
Activ Docs, Restart
Другие названия
Intre revolutii, Between Revolutions, Forradalmak között, Între revoluții, Između revolucija, Między rewolucjami, Μεταξύ επαναστάσεων, Между революций, 她們的革命書簡