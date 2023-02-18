Between Revolutions, 2023

Страна Хорватия / Иран / Катар / Румыния

Продолжительность 1 час 9 минут

Год выпуска 2023

Премьера в мире 18 февраля 2023

Дата выхода 3 ноября 2023 Румыния

Сборы в мире $7 255

Производство Activ Docs, Restart