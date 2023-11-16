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Салам, Европа!
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Салам, Европа!

Салам, Европа!, 2023

2023 / Киргизия
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О фильме

Это добрая жизнеутверждающая комедия с элементами драмы повествует оневероятных приключениях бабушки и дедушки автостопом из Кыргызстана в Болонью, Италия. После трагической автокатастрофы, когда Толембай ата и Шакен апа потеряли своего сына с невесткой, они взяли на воспитание Эрмека, своего единственного внука. Хотя дедушка с бабушкой простые жители аула, они всегда стремились дать достойное образование воспитание своему внуку. Благодаря их безусловной любви, заботе и достойному воспитанию, Эрмек вырос толковым человеком с правильными ценностями. Он своими силам поступил в Болонский университет - самый первый университет Европы

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 16 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Руслан Акун
В ролях
Айтурган Темирова
Бауыржан Каптагай
Ерлан Кульмурзин
Все актеры и съемочная группа
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