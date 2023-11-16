Салам, Европа!, 2023

Это добрая жизнеутверждающая комедия с элементами драмы повествует оневероятных приключениях бабушки и дедушки автостопом из Кыргызстана в Болонью, Италия. После трагической автокатастрофы, когда Толембай ата и Шакен апа потеряли своего сына с невесткой, они взяли на воспитание Эрмека, своего единственного внука. Хотя дедушка с бабушкой простые жители аула, они всегда стремились дать достойное образование воспитание своему внуку. Благодаря их безусловной любви, заботе и достойному воспитанию, Эрмек вырос толковым человеком с правильными ценностями. Он своими силам поступил в Болонский университет - самый первый университет Европы